В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 12.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умер 4 821 человек с подтвержденным коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 25 млн человек, около 843 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 990 326 случаев заражения, выздоровели 806 982 человека, умерли 17 093.