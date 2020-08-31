В Канаде самолет приземлился на автотрассе

Небольшой самолет совершил вынужденную посадку на скоростном шоссе недалеко от города Маркхэм (провинция Онтарио).

Об этом сообщил телеканал СBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал. В самолете, помимо пилота, находились пассажиры, но точное их количество не уточняется. Среди водителей также пострадавших нет.

Движение по шоссе частично перекрыто. Известно, что самолет приземлился на автотрассе недалеко от местного аэропорта. О причинах вынужденной посадки не сообщается.