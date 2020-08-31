В Китае за сутки выявлено 17 случаев COVID-19

В Китае за минувшие сутки было выявлено 17 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа и 19 бессимптомных носителей, сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации комитета, все новые случаи коронавируса были ввозными.

Отмечается, что за прошедшие сутки новых смертельных исходов от COVID-19 в стране не зарегистрировано.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.