https://news.day.az/world/1266670.html В Китае за сутки выявлено 17 случаев COVID-19
В Китае за сутки выявлено 17 случаев COVID-19
В Китае за минувшие сутки было выявлено 17 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа и 19 бессимптомных носителей, сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации комитета, все новые случаи коронавируса были ввозными.
Отмечается, что за прошедшие сутки новых смертельных исходов от COVID-19 в стране не зарегистрировано.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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