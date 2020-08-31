В России загорелся хлебозавод

В России в центре Екатеринбурга в здании хлебозавода произошел пожар. Как сообщает Е1.ru, работники уже эвакуированы из здания, на месте работают спасатели. Информации о пострадавших не поступало, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным регионального МЧС, пожар начался утром 31 августа. По предварительной информации, в двухэтажном здании загорелся кабель. Сообщается об угрозе перехода огня на кровлю здания.

"В 08:57 поступило сообщение о пожаре на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК на Свердлова, 8. По предварительной информации горит кабель внутри 2-этажного здания цеха, есть угроза переходя огня на кровлю. На месте пожара работает 14 единиц техники, 46 человек. Принимаются меры к локализации огня", - отметили в ведомстве.

В сети появились видео, на которых видно. как в него над территорией хлебозавода поднимаются клубы белого дыма. На кадрах с трансляции также заметно, что работники,по всей видимости, выведены за территорию завода, на которой работают спасатели.