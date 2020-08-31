https://news.day.az/world/1266697.html Броневик войск США совершил ДТП в Южной Корее - есть погибшие - ФОТО
Броневик войск США совершил ДТП в Южной Корее - есть погибшие - ФОТО
Броневик войск США столкнулся с внедорожником в Южной Корее, в результате чего погибли четыре человека, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что авария случилась в воскресенье, 30 августа, когда американские военные возвращались на базу с учений.
По данным агентства, жертвами ДТП стали четыре жителя Южной Кореи. Кроме того, в аварии пострадал американский военнослужащий. Он получил ранения.
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