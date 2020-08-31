Броневик войск США совершил ДТП в Южной Корее

Броневик войск США столкнулся с внедорожником в Южной Корее, в результате чего погибли четыре человека, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что авария случилась в воскресенье, 30 августа, когда американские военные возвращались на базу с учений.

По данным агентства, жертвами ДТП стали четыре жителя Южной Кореи. Кроме того, в аварии пострадал американский военнослужащий. Он получил ранения.