https://news.day.az/world/1266698.html «Танковый биатлон-2020» на полигоне «Алабино» - ФОТОРЕПОРТАЖ
«Танковый биатлон-2020» на полигоне «Алабино» - ФОТОРЕПОРТАЖ
На полигоне "Алабино" в Подмосковье в рамках VI Армейских международных игр "АрМИ-2020" проходит "Танковый биатлон-2020". В конкурсе принимают участие более 200 танкистов из 16 стран, поделенных на два дивизиона.
Напомним, что в первом дивизионе участвует сборная Азербайджана. Также здесь собрались сборные Беларуси, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Сербии и Узбекистана. Второй дивизион состоит из сборных Вьетнама, Таджикистана, Катара и ряда других стран.
Day.Az со ссылкой на АиФ представляет кадры с полигона "Алабино".
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