«Танковый биатлон-2020» на полигоне «Алабино»

На полигоне "Алабино" в Подмосковье в рамках VI Армейских международных игр "АрМИ-2020" проходит "Танковый биатлон-2020". В конкурсе принимают участие более 200 танкистов из 16 стран, поделенных на два дивизиона.

Напомним, что в первом дивизионе участвует сборная Азербайджана. Также здесь собрались сборные Беларуси, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Сербии и Узбекистана. Второй дивизион состоит из сборных Вьетнама, Таджикистана, Катара и ряда других стран.

Day.Az со ссылкой на АиФ представляет кадры с полигона "Алабино".