https://news.day.az/world/1266702.html Самолет совершил вынужденную посадку на трассе в Канаде
Самолет совершил вынужденную посадку на трассе в Канаде
Небольшой самолет совершил вынужденную посадку на скоростном шоссе в канадской провинции Онтарио, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как стало известно, воздушное судно приземлилось на автотрассе возле города Маркхэм и местного аэропорта.
Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.
Из-за произошедшего на трассе частично перекрыли движение транспорта.
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