Самолет совершил вынужденную посадку на трассе в Канаде

Небольшой самолет совершил вынужденную посадку на скоростном шоссе в канадской провинции Онтарио, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как стало известно, воздушное судно приземлилось на автотрассе возле города Маркхэм и местного аэропорта.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Из-за произошедшего на трассе частично перекрыли движение транспорта.