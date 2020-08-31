В Японии прошли успешные испытания "летающего" автомобиля с человеком на борту

Первый в мире "летающий автомобиль" с человеком на борту успешно прошел испытания в Японии. Провела его компания SkyDrive.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, тест прототипа SD-03 длился около четырех минут, за это время машина несколько раз облетела полигон площадью 10 тысяч квадратных метров, сообщает "Россия 24".

Летательный аппарат рассчитан только на одного человека. Визуально похож на большой квадрокоптер, высота машины два метра, а ширина - около четырех. Оснащена восемью моторами и полозковыми шасси.

Руководство компании SkyDrive надеется получить от японских властей разрешение на испытания вне полигона уже в этом году.