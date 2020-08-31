В Турции начался новый учебный год

В Турции начался 2020-2021 учебный год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, министр образования Турции Зия Сельджук сказал, что до 18 сентября занятия будут проводиться дистанционно.

В связи с подготовкой к открытию школ 21 сентября в определенных классах пройдут занятия со специально разработанными программами.

Затем ожидается открытие школ в соответствии с рекомендацией Научного учреждения, созданного при Министерстве здравоохранения Турции.