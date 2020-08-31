https://news.day.az/world/1266750.html В Турции начался новый учебный год
В Турции начался новый учебный год
В Турции начался 2020-2021 учебный год.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, министр образования Турции Зия Сельджук сказал, что до 18 сентября занятия будут проводиться дистанционно.
В связи с подготовкой к открытию школ 21 сентября в определенных классах пройдут занятия со специально разработанными программами.
Затем ожидается открытие школ в соответствии с рекомендацией Научного учреждения, созданного при Министерстве здравоохранения Турции.
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