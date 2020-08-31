Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

В России за сутки выявлено 4 993 случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Число новых случаев назвал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 31 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, большинство из них зафиксировано в Москве (685), Санкт-Петербурге (188) и Московской области (146). За последние 24 часа скончались 83 пациента с коронавирусной инфекцией. За весь период эпидемии в России умерли 17 176 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 995 319 случаев коронавируса в 85 регионах.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 24,8 миллиона человек. Университет Джонса Хопкинса приводит цифру 25,1 миллиона человек. С начала пандемии умерли более 840 тысяч пациентов.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием "Спутник V". Первыми вакцинацию пройдут врачи.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения заявила о пандемии коронавируса.