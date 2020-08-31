Между Индией и Китаем начались вооруженные столкновения

Между Индией и Китаем снова начались вооруженные столкновения. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в индийской армии.

Китайские войска начали действовать в приграничном районе Ладакх. Так, в ночь на 30 августа там произошли столкновения, якобы спровоцированные Пекином.

По словам источника в Нью-Дели, китайская армия спровоцировала индийцев. Отмечается, что индийские солдаты "сорвали попытку противника изменить положение дел в одностороннем порядке".

23 июня Индия и Китай договорились принять меры, чтобы снизить напряжение на спорной приграничной территории в Ладакхе. Это случилось после того, как 16 июня в этом районе десятки солдат индийской армии погибли во время столкновения. В Нью-Дели считают, что это произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво. Помимо этого, индийские СМИ писали о 43 пострадавших и погибших китайцах.

Сейчас две самые населенные страны мира - Индию и Китай - разделяет условная линия, получившая название "линия Макмагона" (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил эту границу в 1914 году). Индия и правительство Далай-ламы (фактического руководителя государства Тибет) признали существующую границу, а Китай - нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения - от 1993 и 1996 годов - были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш.