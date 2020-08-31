В Абу-Даби произошел взрыв

Взрыв прогремел в понедельник в одном из ресторанов в Абу-Даби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В свою очередь, как отмечает в своей электронной версии газета Khaleej Times, причиной происшествия мог являться взрыв баллона с газом. Как указывает издание, улица, на которой произошел инцидент, перекрыта; пострадавшие доставлены в медучреждение для оказания им первой помощи.