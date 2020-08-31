Олимпийский огонь временно разместили в музее в Токио

Олимпийский огонь, который был доставлен в Японию в преддверии Игр в Токио, но так и не был использован по назначению из-за их переноса на следующий год, временно помещен в Олимпийский музей в японской столице. Официальная церемония по этому случаю прошла в понедельник, передает передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я надеюсь, что максимально возможное число людей смогут своими глазами увидеть олимпийский огонь. Мы будем прилагать все усилия, чтобы провести Игры в следующем году", - отметил председатель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита. Министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото в свою очередь добавила, что в ближайшие месяцы начнется обсуждение мер по контролю за распространением коронавируса, которые будут применяться во время Олимпиады.

Огонь находится внутри специальной лампады, все желающие смогут увидеть его в период с 1 сентября по 1 ноября. Для посещения музея требуется предварительное бронирование. При этом из-за пандемии коронавируса в выставочное помещение пускают не более 120 человек в час.

Сам музей был открыт осенью прошлого года рядом с главным олимпийским стадионом в токийском районе Синдзюку. Там можно ознакомиться с историей Игр, а также посмотреть факел Олимпиады в Токио и другие экспонаты. Рядом с музеем разбит небольшой парк, где установлены олимпийские кольца, а также памятник Пьеру де Кубертену - инициатору организации современных Олимпийских игр, которые проводятся с 1896 года. До коронавируса это было популярное среди туристов место для фотографирования.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Огонь Олимпиады был доставлен из Греции в Японию в марте всего за четыре дня до принятия решения об отсрочке.

В июне оргкомитет Олимпиады в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата проведения Игр.