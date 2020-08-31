Обнародованы сроки начала вакцинации россиян от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По его словам, первые поставки вакцины большими партиями стартуют в сентябре. На данный момент формируются группы по пострегистрационным наблюдениям, сейчас уже набрано больше 2,5 тыс. человек, всего будет 40 тыс.

"На регистрации находится еще несколько вакцин. На максимальные объемы мы выйдем в ноябре-декабре. Можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции", - заявил Мурашко.