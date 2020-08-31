В Южной Корее броневик США въехал в авто

В Южной Корее бронетранспортер армии США столкнулся с внедорожником. В результате ДТП погибли четыре человека, сообщает южнокорейское агентство Yonhap в понедельник, 31 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, по данным полиции, авария произошла вчера вечером в городе Пхочхон. Внедорожник был искорежен до неузнаваемости, а гусеницы бронетранспортера, возвращавшегося на базу с учений, повреждены с одной стороны.

Четыре пассажира автомобиля - все граждане Южной Кореи - после столкновения были доставлены в больницу, но спасти их не удалось. Один американский военнослужащий получил легкие ранения.

Причины инцидента выясняются.