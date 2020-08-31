https://news.day.az/world/1266807.html В Южной Корее броневик США въехал в авто - есть жертвы - ФОТО
В Южной Корее броневик США въехал в авто - есть жертвы - ФОТО
В Южной Корее бронетранспортер армии США столкнулся с внедорожником. В результате ДТП погибли четыре человека, сообщает южнокорейское агентство Yonhap в понедельник, 31 августа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, по данным полиции, авария произошла вчера вечером в городе Пхочхон. Внедорожник был искорежен до неузнаваемости, а гусеницы бронетранспортера, возвращавшегося на базу с учений, повреждены с одной стороны.
Четыре пассажира автомобиля - все граждане Южной Кореи - после столкновения были доставлены в больницу, но спасти их не удалось. Один американский военнослужащий получил легкие ранения.
Причины инцидента выясняются.
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