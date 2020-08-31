За сутки в Иране от коронавируса умерли еще 109 человек

За последние сутки в Иране от COVID-19 умерли еще 109 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса достигло 21 571.

За последние сутки в Иране выявлено 1 642 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 375 212, состояние 3 729 оценивается как тяжелое.

Вылечились 323 233 человека.