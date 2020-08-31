https://news.day.az/world/1266865.html Муссонные ливни привели к наводнению в Индии - ВИДЕО
Муссонные ливни привели к наводнению в Индии - ВИДЕО
В Индии муссонные ливни привели к масштабному наводнению в штате Одиша - в зоне бедствия оказались несколько населенных пунктов.
По предварительным данным погибли, как минимум, 17 человек, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Около 2 тысяч человек эвакуированы из зоны наводнения и размещены во временных центрах помощи.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре