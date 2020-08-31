Президент Грузии назначила дату парламентских выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала дату выборов в парламент Грузии и Верховный совет Аджарской Автономной Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, согласно указу, который был опубликован сегодня, выборы состоятся 31 октября 2020 года.

"Я подписала акт об объявлении даты выборов. Парламентские выборы в нашей стране состоятся 31 октября, как это предусмотрено нашей Конституцией. Я хотела бы обратиться к обществу и призвать всех провести этот период, эти два месяца до выборов, в мирной обстановке.

В сегодняшних условиях, когда нам пришлось пережить пандемию коронавируса и этот достаточно тяжелый год, нужно спокойно готовиться к выборам.

Эти выборы имеют особое значение! Мы докажем верховенство демократии в нашей стране.

Наше общество показало миру, что оно может справиться с такой серьезной эпидемией, и продемонстрировало это благодаря своему высокому общественному сознанию, мы доказали, что являемся ответственными гражданами. Так же должны пройти и выборы.

Я знаю и верю, что мы сможем провести выборы демократично, мирно и прозрачно.

Наша страна провела демократические выборы еще 30 лет назад, 28 октября 1990 года.

Мы должны продолжить эту традицию, укрепить ее и продемонстрировать миру, что являемся демократической страной", - заявила в своем обращении к гражданам Саломе Зурабишвили.