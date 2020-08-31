Мощный тайфун оставил без света полторы тысячи домов на юге Японии

Более 1,5 тыс. домов на юге Японии остались без электричества из-за ливней и шквального ветра, которые принес в регион мощный Тихоокеанский тайфун. Об этом сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что стихия накрыла префектуру Окинава и прилегающие к ней области. Скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет около 40 м/с. Местные поселения столкнулись с мощными ливнями и ветром, который повредил линии электропередач. Без электричества остались по меньшей мере 1 560 домов.

Кроме того, из-за непогоды прекратил работу один из терминалов международного аэропорта Наха. Он не будет функционировать до полудня (6.00 мск) 1 сентября.

В настоящий момент стихия движется в сторону Китая. Это уже девятый тайфун за год, который образовался в водах Тихого океана.