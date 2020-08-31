https://news.day.az/world/1266949.html За сутки в США COVID-19 заразились более 34 тысяч человек
За сутки в США COVID-19 заразились более 34 тысяч человек
За сутки в США COVID-19 заразились 34543 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, общее число зараженных коронавирусом достигло 6 175 600.
Сообщается, что за сутки умерли 357 человек, таким образом число умерших от коронавируса достигло 187 232.
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