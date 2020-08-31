За сутки в США COVID-19 заразились более 34 тысяч человек

За сутки в США COVID-19 заразились 34543 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, общее число зараженных коронавирусом достигло 6 175 600.

Сообщается, что за сутки умерли 357 человек, таким образом число умерших от коронавируса достигло 187 232.