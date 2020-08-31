В Колорадо бушует самый крупный в истории штата пожар

Крупнейший в истории штата Колорадо пожар охватил 56 тыс. гектаров леса. Он начался около месяца назад из-за удара молнии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В настоящее место огонь распространился на более чем 56 тыс. гектаров, он угрожает нескольким небольшим населенным пунктам.

К тушению огня привлечены более 900 пожарных, однако этот процесс осложняется сухой и ветреной погодой.