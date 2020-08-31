https://news.day.az/world/1266961.html В Колорадо бушует самый крупный в истории штата пожар
В Колорадо бушует самый крупный в истории штата пожар
Крупнейший в истории штата Колорадо пожар охватил 56 тыс. гектаров леса. Он начался около месяца назад из-за удара молнии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В настоящее место огонь распространился на более чем 56 тыс. гектаров, он угрожает нескольким небольшим населенным пунктам.
К тушению огня привлечены более 900 пожарных, однако этот процесс осложняется сухой и ветреной погодой.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре