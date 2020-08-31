https://news.day.az/world/1266976.html Ефремов заявил, что не принимает наркотики и что "его втянули"
Ефремов заявил, что не принимает наркотики и что "его втянули"
Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, сообщил в Пресненском суде, что не употреблял наркотики,
Об этом передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда, сообщает Day.Az.
"Были у меня там вечеринки, но я не помню в себе такой тяги, чтобы я это употреблял", - добавил артист.
В понедельник, 31 августа, Пресненский суд Москвы начал допрос Ефремов.
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