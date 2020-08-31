Ефремов заявил, что не принимает наркотики и что "его втянули"

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, сообщил в Пресненском суде, что не употреблял наркотики,

Об этом передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда, сообщает Day.Az.

"Были у меня там вечеринки, но я не помню в себе такой тяги, чтобы я это употреблял", - добавил артист.

В понедельник, 31 августа, Пресненский суд Москвы начал допрос Ефремов.