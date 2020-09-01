США в июне впервые увеличили добычу нефти после кризиса

Добыча нефти в США в июне начала расти впервые после падения этой весной, вызванного пандемией коронавируса. В первый месяц лета добыча нефти выросла на 4,2% к маю, до 10,44 млн б/с.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, пишется в отчете управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Год назад добыча нефти в США впервые в истории превысила 12 млн б/с. Она держалась выше этого уровня вплоть до марта, когда из-за введенных ограничений и мер по самоизоляции спрос на нефть упал во всем мире на 20-25%. В апреле американская добыча в 48 континентальных штатах снизилась почти на 6%, до 11,5 млн б/м, а в мае рухнула к июню еще на 17%, до 9,6 млн б/с.