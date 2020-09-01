Лесные пожары повергли Калифорнию в хаос, охватив десятки тысяч квадратных километров территории и заставив тысячи семей покинуть свои дома.

Однако специалисты отмечают, что пик пожароопасного сезона еще впереди - первые дожди, способные хоть как-то исправить ситуацию, могут начаться только в середине октября, а возможно, и ноября.

Day.Az со ссылкой на Известия представляет в фотогалерее что осталось от самого богатого и густонаселенного штата к концу лета-2020.