https://news.day.az/world/1267030.html Лесные пожары повергли Калифорнию в хаос - ФОТО
Лесные пожары повергли Калифорнию в хаос - ФОТО
Лесные пожары повергли Калифорнию в хаос, охватив десятки тысяч квадратных километров территории и заставив тысячи семей покинуть свои дома.
Однако специалисты отмечают, что пик пожароопасного сезона еще впереди - первые дожди, способные хоть как-то исправить ситуацию, могут начаться только в середине октября, а возможно, и ноября.
Day.Az со ссылкой на Известия представляет в фотогалерее что осталось от самого богатого и густонаселенного штата к концу лета-2020.
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