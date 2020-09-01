Метель в Риме: горожан засыпало «снегом»

В Риме с опозданием почти на месяц состоялся традиционный городской праздник, посвященный чуду, произошедшему, по легенде, в ночь на 5 августа 352 года. Возле базилики Санта-Мария-Маджоре с неба сыпал снег - точнее, его имитация.

В итальянской столице это происходит ежегодно - в Риме вспоминают, как в IV в н.э. богатый горожанин Джованни Патрицио пожелал построить храм, посвященный Деве Марии. В ночь на 5 августа ему и его супруге явилась во сне Богоматерь и сказала, что церковь нужно соорудить в том месте, где будет лежать снег - и действительно, наутро один из римских холмов побелел. Тот же сон видел и римский епископ Либерий.

Праздник в честь Снежной Мадонны проводится городскими властями при содействии местного министерства культуры и Ватикана - обычно это красочный вечерний городской спектакль, проходящий во время вечерней службы, когда на прихожан и гостей падают с неба белые лепестки роз или искусственные хлопья снега. В этом году 5 августа его проводить не стали, а перенесли на конец августа.

Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru представляет в фотогалерее как это было.