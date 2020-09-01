Ученые предсказали худшую экологическую катастрофу для Земли

Таяние ледников может привести Землю к худшей экологической катастрофе - потеплению климата. Соответствующее исследование опубликовано в пресс-релизе EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что с 90-х годов из-за таяния льдов в Гренландии и Антарктике мировой океан поднялся на 1,8 см. Как заявила Межправительственная комиссия по изменению климата, это отвечает худшему варианту потепления на планете.

По данным ученых из Лидского университета в Великобритании и Датского метеорологического института, если ледники будут таять с такой же скоростью, то к концу века уровень океана поднимется еще на 17 см и вызовет наводнения, затрагивающие 16 млн человек.

"Быстрое таяние ледников обгоняет климатические модели, которыми мы руководствуемся, и мы можем оказаться неподготовленными к рискам, связанным с повышением уровня моря", - говорится в документе.