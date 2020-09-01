Названа дата следующей видеоконференции глав МИД G20

Видеоконференция глав МИД стран-участниц "Большой двадцатки" (G20) состоится на текущей неделе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что сейчас председателем встречи является Саудовская Аравия, она и занимается организацией.

Ранее также сообщалось, что страны-участницы "Большой двадцатки" совместно с приглашенными государствами выделят на борьбу с новым типом коронавируса COVID-19 свыше $21 млрд.