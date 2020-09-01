Коронавирусом в Африке заразились более 1,25 млн человек

Число заразившихся коронавирусом жителей Африки превысило 1,25 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, на сегодняшний день наличие инфекции подтверждено у 1 250 340 жителей Африки. Жертвами COVID-19 стали почти 30 тыс. человек.

В настоящее время наибольшее число инфицированных обнаружено в ЮАР - 625 056 человек, на втором месте находится Египет - 98 939 пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных приблизилось к 24 млн, умерли больше 800 тысяч человек.