В России взлетели цены на машины
В России с 1 сентября взлетели цены на автомобили.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Autonews.ru, который сравнил актуальные прайс-листы на модели с ценами, которые были в августе.
Автомобили Volkswagen подорожали в среднем на 30-100 тысяч рублей. Машины Renault увеличились в цене на 15-30 тысяч рублей. BMW стали дороже на 40-60 тысяч рублей.
Причиной подорожания автомобилей стало проседание рубля, пояснил представитель ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев. Слабость российской валюты в будущем может продолжить негативно сказываться на ценах.
По данным директора по маркетингу АГ "Авилон" Андрея Каменского, за первое полугодие автомобили в России подорожали в среднем на 3-7 процентов из-за колебаний курса, инфляции, обновления модельного ряда. Он не исключил, что осенью 2020 года произойдет очередная индексация.
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