Жириновский сделал прививку от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал себе прививку с первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса "Спутник V", разработанной в России.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы фракции ЛДПР в Госдуме Александр Дюпин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Лидер ЛДПР стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России. Кроме Владимира Жириновского, на этом этапе исследований вакцину получат 40 тыс. граждан России, что соответствует лучшим мировым стандартам", - сказал он.

Вакцинация будет проходить в два этапа. "Второй укол делается через три недели после первого. Владимир Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья", - уточнил глава пресс-службы фракции.

Ранее в ЛДПР призывали в первую очередь вакцинировать именно членов партии. При этом, по мнению либерал-демократов, вакцину не стоит выдавать членам КПРФ. До этого Жириновский не раз критиковал представителей КПРФ за проведение массовых мероприятий во время пандемии, а также за участие депутатов-коммунистов в телепрограммах в этот период.