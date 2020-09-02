В Пакистане заблокировали приложения для знакомств

Управление телекоммуникаций Пакистана заблокировало пять приложений для знакомств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает La Pressе.

Жители страны потеряют возможность пользоваться приложениями Tinder, Grindr, Tagged, Skout и SayHi.

Ранее регулятор требовал от руководства компаний адаптировать "аморальное и непристойное" содержание программ в соответствии с местными законами. В частности, убрать непосредственно функцию знакомства.

Однако руководство платформ не предоставило ответ в отведенное регулятором время, в результате чего было решено заблокировать все приложения.

При этом решение может быть пересмотрено, если компании приведут работу приложений в соответствие с законами Пакистана.