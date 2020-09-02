В Вашингтоне свыше 1,3 тыс объектов не прошли «проверку на расизм»

В Соединенных Штатах специальный комитет Вашингтона призвал властей переименовать, убрать или контекстуализировать ряд городских объектов, связанных с расизмом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Washington Free Beacon.

Комитет был создан мэром столицы Мюриэлем Баузером в июле, а 31 августа он представил властям свой окончательных отчет.

По данным издания, в документе фигурируют 1 330 наименований, 153 из которых "вызывают озабоченность" местного населения.

В данный список попали государственные школы, названные в честь изобретателя и основателя American Telephone and Telegraph Company Александра Грэма Белла, отца-основателя Соединенных Штатов Бенджамина Франклина, а также третьего американского президента Томаса Джефферсона.

25 мая сотрудники полиции американского Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. Мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые антирасисткие протесты и беспорядки в США.