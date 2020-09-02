Британским школьникам запретили кашлять и шутить о коронавирусе

В одной из школ Великобритании ученикам запретили шутить на тему коронавируса. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Daily Mail.

Так, учащийся в школе Академия Арк Александра в Гастингсе, Восточный Суссекс, специально покашлявший в сторону другого человека, будет выгнан с занятий. Также временное отстранение от учебы грозит детям за "юмористические, неуместные комментарии или высказывания, связанные с коронавирусом" или за целенаправленный физический контакт с другим человеком.