https://news.day.az/world/1267350.html В Армении за сутки зарегистрировано 197 новых случаев заражения коронавирусом
В Армении за сутки зарегистрировано 197 новых случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 44 075, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 1 сентября, таких случаев было 43 878. Таким образом, за сутки выявлено 197 новых случаев заражения.
В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 884 человек (плюс 3 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 269 (плюс 1 случай за минувшие сутки).
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