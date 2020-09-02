В Армении за сутки зарегистрировано 197 новых случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 44 075, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 1 сентября, таких случаев было 43 878. Таким образом, за сутки выявлено 197 новых случаев заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 884 человек (плюс 3 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 269 (плюс 1 случай за минувшие сутки).