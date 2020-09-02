В Еврозоне растет уровень безработицы

Экономика Еврозоны пытается встать на ноги. С начала пандемии некоторые магазины, рестораны и предприятия так и не открылись.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, многим открывшимся, чтобы выжить, пришлось сократить рабочие места. Уровень безработицы в ЕС продолжает расти.

В Еврозоне с июня по июль общий уровень безработицы вырос на 0,2% и теперь составляет 7,9%, сообщает Евростат. Еще сложнее дела обстоят с уровнем безработицы среди молодежи. Он вырос до 17,3%.