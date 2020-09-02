https://news.day.az/world/1267457.html Полицейские в России устроили погоню за патрульным автомобилем - ВИДЕО
Полицейские в России устроили погоню за патрульным автомобилем - ВИДЕО
Очевидец запечатлел на видео необычную погоню, развернувшуюся вечером во вторник, 1 сентября, в Реже Свердловской области
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, судя по записи, сотрудники ДПС проверяли документы у водителя на дороге и "упустили" собственный патрульный автомобиль, который укатился под уклон.
Стражи порядка бросились в погоню за служебным автотранспортном. Легковушка проявила завидную прыть, и настигнуть ее удалось только после того, как машина попала в ДТП, буквально срубив дорожный знак.
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