Полицейские в России устроили погоню за патрульным автомобилем

Очевидец запечатлел на видео необычную погоню, развернувшуюся вечером во вторник, 1 сентября, в Реже Свердловской области

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, судя по записи, сотрудники ДПС проверяли документы у водителя на дороге и "упустили" собственный патрульный автомобиль, который укатился под уклон.

Стражи порядка бросились в погоню за служебным автотранспортном. Легковушка проявила завидную прыть, и настигнуть ее удалось только после того, как машина попала в ДТП, буквально срубив дорожный знак.