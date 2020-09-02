Человек с реактивным ранцем перепугал пилотов в небе над аэропортом Лос-Анджелеса

Неизвестный человек с ранцевым двигателем приблизился к заходящим на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса самолетам, чем вызвал переполох среди сотрудников наземных служб. Федеральное управление гражданской авиации США, как сообщает KTLA, уже разбирается в обстоятельствах инцидента, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Мы только что обогнали парня с реактивным ранцем", - сообщил диспетчеру около 18:35 вечера 30 августа пилот American Airlines.

По его оценке, человек находился слева по борту на расстоянии примерно 270 метров. Лайнер при этом был на высоте 1000 метров над землей.

Спустя пару минут схожее сообщение поступило от экипажа авиакомпании Southwest Airlines.

"Мы только что видели, как парень пролетел мимо нас на реактивном ранце", - заявил изумленный пилот.

Диспетчеры немедленно связались с экипажем лайнера JetBlue, который приближался к воздушной гавани, чтобы предупредить его о "неопознанном летающем объекте". Последний незваного гостя не обнаружил.

Федеральное управление гражданской авиации США проводит расследование инцидента, при этом делом заинтересовались и сотрудники ФБР. Пока выйти на след владельца реактивного ранца, который способен поднять человека на высоту до 1,8 тысячи метров, не удалось.