ЕС будет сотрудничать с США по созданию вакцины от коронавируса

Евросоюз продолжит международное сотрудничество с США по созданию и производству вакцины от коронавируса, несмотря на отказ Вашингтона присоединиться к международной инициативе COVAX. Об этом сообщила в среду представитель Еврокомиссии (ЕК) Вивиан Лунела, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Евросоюз будет продолжать международное сотрудничество с США по созданию и производству вакцин", - заявила она, отвечая на вопрос об отказе США участвовать в инициативе COVAX по разработке, производству и распространению вакцины от коронавируса. Лунела напомнила, что ЕС принял решение присоединиться к COVAX, выделив для ее реализации €400 млн в качестве финансовых гарантий.

Во вторник заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в международной инициативе COVAX, которая, по его словам, "находится под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения".

Проектом COVAX управляют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), ВОЗ, а также транснациональные фармокологические корпорации - производители вакцин, которые видят в этом инструменте дополнительный источник государственного финансирования. Цель механизма состоит в инвестировании средств примерно в 12 различных вакцин и обеспечении к ним "справедливого раннего доступа", когда они появятся на рынке. К концу 2021 года предполагается распределить при содействии COVAX около 2 млрд доз вакцины. На прошлой неделе генеральный директор ВОЗ заявил, что к механизму присоединились уже 172 страны.