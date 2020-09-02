Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса

Являющийся глобальной нефтяной державой Кувейт оказался на мели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что это произошло в связи со снижением цен на энергоресурсы во время пандемии коронавируса и снижением доходов от нефти.

Как отмечается, национальный бюджет Кувейта слишком мал, в настоящий момент его недостаточно даже для выплат зарплат госслужащим.

Кризис также сказался на других государствах, тесно связанных с нефтяной промышленностью. Так, пострадали Саудовская Аравия, Бахрейн и Оман.