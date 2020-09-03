США введут ограничения для китайских дипломатов

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о принятии Вашингтоном решения ввести ограничения в отношении китайских дипломатов в США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что ограничения будут касаться дипломатов высокого ранга.

Глава госдепа уточнил, что такие лица будут обязаны получать разрешение для проведения встреч с американскими должностными лицами.

Кроме того, соответствующее разрешение дипломаты обязаны иметь и для посещения кампусов университетов США.