https://news.day.az/world/1267529.html США введут ограничения для китайских дипломатов
США введут ограничения для китайских дипломатов
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о принятии Вашингтоном решения ввести ограничения в отношении китайских дипломатов в США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он отметил, что ограничения будут касаться дипломатов высокого ранга.
Глава госдепа уточнил, что такие лица будут обязаны получать разрешение для проведения встреч с американскими должностными лицами.
Кроме того, соответствующее разрешение дипломаты обязаны иметь и для посещения кампусов университетов США.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре