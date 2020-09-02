https://news.day.az/world/1267539.html Сильвио Берлускони заразился коронавирусом
Сильвио Берлускони заразился коронавирусом
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом нового типа.
Об этом сообщил в среду ТАСС официальный представитель 83-летнего политика, передает Day.Az.
"В результате проведенных из-за мер предосторожности анализов у Берлускони выявлен коронавирус нового типа. Он продолжает работать из своей резиденции в Аркоре, где проведет и период карантина", - сказал представитель.
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