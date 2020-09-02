Во Франции за сутки выявили более семи тысяч заразившихся коронавирусом

Врачи зарегистрировали 7 017 новых случаев заражения коронавирусом во Франции за последние сутки. Об этом свидетельствуют распространенные в среду данные агентства Sante Publique при министерстве здравоохранения Франции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это один из самых высоких показателей суточного прироста с начала эпидемии. Более высокие показатели были зафиксированы только 28 августа (7 379) и 31 марта (7 578). К настоящему моменту в общей сложности зарегистрировано 293 024 подтвержденных случая инфицирования с начала эпидемии во Франции.

По данным агентства, за последние 24 часа от осложнений, вызванных заражением коронавирусом, умерли 26 человек. В настоящее время в больницах находятся 4 632 инфицированных, из которых 446 - в реанимации.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в среду страна перешагнула рубеж в 1 млн ПЦР-тестов на коронавирус за неделю. При этом, согласно данным Sante Publique, сейчас 4,3% анализов, взятых за последние семь дней, дают положительный результат.

"По всей стране тысячи лабораторий делают максимум, чтобы обеспечить свободный и прямой доступ к тестам [всем гражданам], отдавая приоритет людям с симптомами и тем, кто контактировал с заразившимися", - сообщил министр.