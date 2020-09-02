Турция проходит второй пик первой волны коронавируса нового типа. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Анкаре министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Свадебные церемонии, неосторожность на праздниках привели нас к таким неприятностям. Пандемия усилилась и продолжается. Мы сейчас проходим второй пик первой волны пандемии коронавируса", - сказал глава Минздрава республики.

Между тем Коджа заверил, что ситуация по стране в целом находится под контролем. "Рост наблюдается в Средней Анатолии и на юго-востоке страны. Самое большое число заболевших фиксируется в Анкаре, на втором месте идет Стамбул", - добавил министр.

По его словам, за прошедшие 24 часа в Турции было зафиксировано еще 45 смертей от коронавируса, а также 1 596 новых случаев заражения.

19 апреля в Турции за сутки было зафиксировано 127 летальных исходов. Это самый высокий показатель с начала распространения коронавируса в стране. Инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.