https://news.day.az/world/1267554.html Умер бывший солист "Ласкового мая"
Умер бывший солист "Ласкового мая"
Умер бывший солист группы "Ласоквый май" Александр Прико. Об этом рассказал продюсер Андрей Разин.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, Прико было 68 лет. В начале августа текущего года сообщалось, что Александр госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу Санкт-Петербурга с подозрением на пневмонию.
О кончине Прико также написал на своей странице в Instagram и Юрий Шатунов. Он отметил, что потрясен печальным известием и искренне скорбит.
Группа "Ласковый май" была создана в 1986 году. Коллектив распался в 1992-м, когда из него ушел Юрий Шатунов.
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