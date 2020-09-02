Умер бывший солист "Ласкового мая"

Умер бывший солист группы "Ласоквый май" Александр Прико. Об этом рассказал продюсер Андрей Разин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, Прико было 68 лет. В начале августа текущего года сообщалось, что Александр госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу Санкт-Петербурга с подозрением на пневмонию.

О кончине Прико также написал на своей странице в Instagram и Юрий Шатунов. Он отметил, что потрясен печальным известием и искренне скорбит.

Группа "Ласковый май" была создана в 1986 году. Коллектив распался в 1992-м, когда из него ушел Юрий Шатунов.