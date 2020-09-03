https://news.day.az/world/1267556.html Супруги из Швеции держали своих детей под замком - из страха перед COVID-19
Супруги из Швеции держали своих детей под замком - из страха перед COVID-19
Супружеская пара из Швеции держала своих детей под замком, беспокоясь за их здоровье в связи с пандемией коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет издание Aftonbladet.
Сообщается, что две девочки 16 и 17 лет и 10-летний мальчик были взаперти с марта этого года. Предварительно их родители заколотили дверь, помещения, где они содержались, гвоздями.
Как отмечается, административный суда уже принял решение о принудительном изъятии детей у их родителей. Однако супруги намерены оспорить решение суда.
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