Китай требует отмены ограничений на работу дипломатов в США

Китай выражает протест против решения американских властей ввести ограничения на работу дипломатов КНР в стране, указано в заявлении китайского посольства в США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Решение Соединенных Штатов нарушает Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, а также "самопровозглашенные ценности" США, в числе которых открытость и свобода, отмечает дипмиссия.

"Мы призываем американскую сторону исправить свою ошибку, отменить это решение и оказать поддержку и содействие китайскому дипломатическому и консульскому персоналу в США в выполнении ими своих обязанностей", - подчеркивается в заявлении.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о принятии Вашингтоном решения ввести ограничения в отношении китайских дипломатов в США. По его словам, дипломаты высокого ранга будут обязаны получать разрешение для проведения встреч с американскими должностными лицами.