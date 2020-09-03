Полицейский застрелил афроамериканца в Вашингтоне

Полицейский застрелил человека в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщает местный телеканал Fox 5 со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, семья опознала жертву как 18-летнего Дейона Кея. Согласно приведенной фотографии, убитый является афроамериканцем.

Молодой человек скончался в машине скорой помощи, заявили в полиции. Там добавили, что на месте происшествия обнаружены два пистолета, однако не уточнили, был ли вооружен убитый.

Ранее в США начались массовые протесты против расизма и полицейского произвола после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.