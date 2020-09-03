Рекордное число мигрантов прибыло в Великобританию

Рекордное число мигрантов прибыло к берегам Великобритании за сутки, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как минимум 409 человек достигли британских берегов на небольших лодках в среду, 2 сентября, указано в материале. Сотни мигрантов были перехвачены на воде, остальным удалось высадиться на пляжах.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 6 августа текущего года, когда в страну прибыли 235 человек. Всего в текущем году по морю в Великобританию прибыли 5600 мигрантов, отмечает издание.