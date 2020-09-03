Более 26 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в четверг 26 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 26 031 410, умерли 863 028 человек, выздоровели 17 291 874 заразившихся. Больше всего случаев заражения (6 113 359) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 997 865) и Индия (3 769 523).