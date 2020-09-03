Ураган "Нана" обрушился на побережье США

Ураган первой категории "Нана" в четверг утром обрушился на побережье Белиза, расположенного в Центральной Америке.

Об этом информировал Национальный центр США по наблюдению за ураганами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Ураган "Нана" обрушился на побережье Белиза", - указано в сообщении центра.

По данным метеорологов, в настоящее время ураган движется на юго-запад со скоростью 7,2 м/с. Скорость порывов ветра в его пределах достигает 33 м/с, что соответствует первой категории по шкале ураганов Саффира - Симпсона. Ожидается, что скоро "Нана" начнет ослабевать.